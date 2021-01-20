封殺球場到幾時？體育界有冤無路訴

香港政府月初因防疫決定取消年宵花市，但周二又突然宣布有條件重開年宵，彈出又彈入的政策除了讓市民難以消化，球場復辦年宵亦使一眾體育迷費解，「球場唔打得波但搞得年宵？」「年宵少人過做運動？」港協副會長霍啟剛亦在其專頁上發起意見調查並「不平則鳴」：「既然花市都可以舉辦，同一個球場兩隊波加埋只係22人，仲少過行花市嘅人，政府必須盡快開返場地俾我哋做運動！」大概也盡是云云運動發燒友的心聲，也足證體育界的有冤無路訴。

康文署自去年首季開始，多次暫停開放轄下體康設施，最受港人歡迎的足、籃球場走唔甩，就連運動場跑道、網球場、游泳池等都不能幸免，期間雖然曾短暫重開，但每當疫情有反彈跡象，體育界都首當其衝受到影響，數之不盡的本地運動聯賽停擺，甲一籃球、學界賽統統被「趕盡殺絕」，國際大型比賽如「香港國際7人欖球賽」都已成泡影，港超聯算是比較「幸運」，有網民形容為「康城盃」的菁英盃連環上演、去季末又能以泡泡形式復賽，順利煞科，但新球季上演兩輪比賽後又再度被腰斬，有機會代表香港出戰亞洲賽的球隊也不能到球場操練；甲一及本地籃球亦已停賽一年。運動教練不能教班、體育處所不能營業是新常態，教練及場地話事人只能靠儲蓄存款維持生計，有團體請願冀政府開恩允許營業，亦有總會拍片「乞求」政府讓他們在縫夾中求存。

體育業界受到前所未有的打擊，每次無了期的勒令停業都在消磨他們的意志，每次封場都將他們醞釀已久的情緒推到最高點。到底，體育是否毫無經濟貢獻和價值？體育就真的只是生活的附屬品？體育界別真的只能在疫情下慢慢凋零、枯萎？

霍啟剛的體育、演藝及文化場地防疫措施意見調查