普巴轟入世界波！曼聯平三冠王時代紀錄

曼聯銳不可當，喺周四(21日)凌晨英超又贏1場，作客以2比1反勝富咸，重上榜首之位。保羅普巴大踢身價波，射入1球世界波，成為紅魔鬼贏波功臣。曼聯全取3分之餘，仲追平球隊喺1999年「三冠王時代」創下嘅連續17場聯賽作客不敗紀錄，有王者再臨之勢。

曼聯今場對住降班區嘅富咸，當然被睇高一線，但贏波過程並唔輕鬆，紅魔鬼開波5分鐘就失守，富咸前鋒盧卡文突破越位，單刀射入成1比0。

不過，曼聯身為作客「反勝王」，並非浪得虛名，隨後控制大局，般奴費南迪斯喺禁區頂勁射，可惜中柱彈出。踢到21分鐘，呢位葡萄牙國腳左路傳中，富咸門將艾路拿撲出不遠，卡雲尼「執雞」補射入網，扳平1比1，佢仲成為曼聯史上第1位，頭4個英超入球都係來自作客賽事嘅球員。

曼聯攻勢陸續有來，包括般奴費南迪斯射門被艾路拿飛身撲出，哈利馬古尼有2次頭槌攻門，唔中目標。去到65分鐘，保羅普巴由右路帶波入中路，離門20碼勁射入網，亦係呢位法國國腳近6年首次喺禁區外用左腳入波。

曼聯贏波之後，以2分優勢領先曼城同李斯特城，做英超一哥。