曼城9連勝　科頓1項數據勁過美斯

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

另1支曼徹斯特豪門曼城亦喺周四(21日)凌晨英超贏波，主場以2比0擊敗阿士東維拉，各項賽事取得9連勝。20歲中場菲爾科頓今場有5次射門及創造6次射門機會，超越美斯，成為領隊哥迪奧拿教波生涯之中，單場參與「10+」攻門嘅最年輕球員。

曼城過往一直食住阿士東維拉，今場亦唔例外，一開波就狂攻對手，全場有28次射門，其中貝拿度施華、祖奧簡斯路、洛迪卡斯簡迪、奇雲迪布尼、菲爾科頓先後射門，但都無功還。

加上落大雨，亦影響曼城進攻效率，下半場初段出現1次黃金機會，祖奧簡斯路殺入禁區，起腳勁射，但中楣唔入。

直至79分鐘，曼城先至打開紀錄，洛迪卡斯簡迪前場搶到波，立即傳畀貝拿度施華，呢位葡萄牙國腳推前勁射入網，亦係佢近21場英超首次入波。

踢到90分鐘，馬列斯右路傳中，加比爾捷西斯頭槌攻門，阿士東維拉後衞馬迪卡殊用手擋波，被吹罰12碼，曼城由根度簡主射入網，鎖定2比0勝局。

曼城中場菲爾科頓雖然今場冇波入，但就有5次射門，以及創造6次射門機會，以20歲零237日成為領隊哥迪奧拿教波生涯之中，單場參與「10+」攻門嘅最年輕球員，超越美斯嘅紀錄，呢位阿根廷球王2008年巴塞隆拿對希杭，以21歲零89日之齡參與「10+」攻門，當時巴塞正係由哥迪奧拿執教。

曼城仍然落後榜首曼聯2分，但踢少1場，仲有機會反超前。