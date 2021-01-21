祖記捧意超盃　C朗榮登史上入球王

C朗又創造偉大紀錄，呢位葡萄牙巨星喺周四(21日)凌晨意超盃射入1球，協助上季意甲冠軍祖雲達斯以2比0擊敗上屆意大利盃盟主拿玻里，成功捧盃。C朗職業生涯喺正式賽事累積入760球，超越捷克名宿比簡，成為正式賽事史上入波最多嘅球員。

祖雲達斯教練派路今場作出4個輪換，包括剛戰勝新冠肺炎嘅古達度以正選上陣，拿玻里率先創造1次極具威脅攻門，迪亞高迪美左路傳中，夏榮羅辛奴離門6碼衝頂，被祖記門將施捷斯尼撲出，祖雲達斯上半場射門都唔中目標，包括C朗起腳高出。

換邊之後，祖雲達斯終於發威，64分鐘透過1次角球攻勢，由C朗近門射入，呢位35歲老將近32場為祖記上陣，合共射入32球，效率驚人。

踢到80分鐘，祖雲達斯中場韋斯頓麥堅尼喺禁區內撞跌對手梅頓斯，球證睇完VAR之後判罰12碼，但拿玻里王牌恩斯治尼主射卻唔中目標，佢近3次對祖記喺法定時間射12碼，都射失。

祖雲達斯避過一劫，果然有後福，踢到補時由艾華路莫拉達射成2比0，呢位西班牙國腳成為球隊今季唯一一位喺4項賽事都有波入嘅球員，祖雲達斯第9次捧意超盃，屬於各隊之冠，亦係派路教波生涯第1個冠軍。