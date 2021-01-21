西盃爆大冷！皇馬慘遭丙組仔淘汰

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周四(21日)凌晨西班牙盃第3圈爆大冷，西甲豪門皇馬作客踢到加時，以1比2不敵丙組球隊艾高恩奴，被淘汰出局，繼西超盃之後，6日內失第2個錦標。艾高恩奴相隔70年之後，再次擊敗皇馬，41歲門將荷西桑恩作出10次撲救，成為晉級16強嘅大功臣。

皇馬隊長沙治奧拉莫斯今場缺陣，門將泰拔高圖爾斯亦被起收，但正選陣容仍然有卡斯米路、馬些路、費達歷高華維迪、盧卡斯華斯基斯等主力，並喺臨完上半場由艾達米列達奧頂入，領先1比0，照計形勢一片大好。

不過，皇馬下半場不思進取，更於80分鐘被艾高恩奴扳平1比1，需要加時分勝負。進入加時之後，皇馬派出夏薩特、卻奧斯上陣搏殺，並獲得有利因素，因為踢到110分鐘，艾高恩奴球員拉曼盧比斯被逐，但皇馬人多打人少，反而再失波，被艾高恩奴中場祖安蘭近門射入致勝1球，皇馬教練施丹只能喺場邊苦笑。

艾高恩奴一戰成名，呢間球會成立於1928年，對上次擊敗皇馬，已經係1951年西甲，當時艾高恩奴主場贏2比1，相隔70年再創奇迹。

艾高恩奴可以晉級16強，41歲門將荷西桑恩居功厥偉，因為皇馬全場有24次射門，其中11次中目標，荷西桑恩成功撲出10次。賽後佢話感覺太激動，講唔出說話，雖然球隊踢得好辛苦，但係好出色，希望可以殺入決賽。