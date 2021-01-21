1哥出擊誓保優勢　馬體會弗爆狂炸伊巴

周五(22日)凌晨西甲尾場榜首馬德里體育會強勢出擊，作客鬥下游球隊伊巴。馬體會近13場聯賽贏咗12場，目前於聯賽榜一枝獨秀絕非僥倖；伊巴踢咗接近半季先啱啱攞得今季首場聯賽主場勝仗，注定冇運行，馬體會作客讓半一捧上盤。（Now 632周五凌晨4時30分直播）

馬體會自從施蒙尼執教後，一向以防守硬淨見稱，不過今季佢哋唔只後防表現保持水準，至今16場聯賽僅失6球，有11場冇失波，就連進攻都交到功課，今季踢咗16輪攻入31球，入球數字僅次巴塞隆拿，如果計單場入球平均數，比巴塞少踢兩場嘅馬體會更係聯賽No.1；由於皇馬、巴塞今個周中要出戰西盃比賽，馬體會有機會擴大領先優勢，爭勝決心唔需要懷疑。

馬體會今場雖有中場佐治高基坐波監，英格蘭右閘捷比亞因非法投注一案上訴失敗、被國際足協維持原判停賽10周，不過其餘主力包括蘇亞雷斯、安祖哥利亞、恩歷克卡拉斯高及湯馬士林馬等俱可候命，對整體戰鬥力影響不大。

伊巴目前以18戰得19分排第15位，只比尾3嘅艾爾切多2分，已經捲入降班漩渦，佢哋今季9場聯賽主場只得1勝4和4負，同侯爾斯卡並列主場成績最差球隊。

伊巴上季聯賽曾經喺主場以2比0擊敗馬體會，不過之前5次聯賽喺主場都輸畀對手，以伊巴今季咁嘅狀態，想再爆冷談何容易，馬體會讓半一穩執半格，上盤抵捧。

直播表

周五2:00am 西甲 華倫西亞 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周五4:00am 英超 利物浦 Vs 般尼

Now 621

周五4:30am 西甲 伊巴 Vs 馬德里體育會

Now 632