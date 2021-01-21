港將繼續衝！李卓耀殺入8強

總獎金達100萬美元的泰國羽毛球公開賽周四(21號)上演男單16強賽事，香港代表李卓耀與印尼世界排名第6的金汀再演2019年香港公開賽冠軍戰戲碼，結果李卓耀再以總比數2比1成功過關，勇闖男單8強，並為年終賽入場券進發。至於上站亞軍、香港1哥伍家朗未能延續強勢，以直落兩局不敵中華台北選手王子維，養精蓄銳為下周三（27日）開打的年終賽作準備。

世界排名第20的李卓耀上站於「香港內訌」不敵伍家朗8強止步，他在今站次圈重遇2019年香港公開賽決賽對手、世界排名高踞第6的金汀。最終激戰3局後，李卓耀以21比19、13比21及21比12獲勝，8強將大戰丹麥老將維定吉斯。

至於香港1哥伍家朗繼上站次圈之後再遇中華台北好手王子維，可惜擁有6勝1負對戰紀錄的伍家朗未能再添一勝，以13比21、12比21無緣晉級，16強止步。不過伍家朗上站勇奪亞軍搶得10200分，其年終賽排名已由第9躍至第5，由於年終賽排名世界頭8的選手將獲得參賽資格，伍家朗已鎖定入圍資格；反觀，隊友李卓耀若能再闖一關，有望香港兩位男單同時在年終賽亮相。

上站因德國教練確診而被迫退賽的香港混雙組合鄧俊文/謝影雪，於戰泰國超級1000賽16強迎來南韓組合高成炫/嚴惠媛，「鄧謝配」最後以20比22、17比21告負，同樣16強止步。

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