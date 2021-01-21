利物浦幾場聯賽食白果　誓要袋走3分

今晚英超快車尾場，衞冕嘅利物浦主場對般尼。「紅軍」利物浦陷入前所未有嘅入球荒，近3場聯賽全部食白果，以穆罕默德沙拿為首嘅「埃及文明」鋒線死晒火；般尼一向守強攻弱，慣性靠死守搶分，遇着近4場聯賽全開兩球或以下嘅利物浦，中位數2.5球入球細有分頭，值得捧場。（Now 621周五凌晨4時直播）

利物浦喺上場聯賽「雙紅會」同死對頭曼聯互交白卷，連同之前0比1作客輸畀修咸頓、作客紐卡素踢成0比0、主場被西布朗逼和1比1，近4場聯賽未贏過，從榜首跌到落第4位。最嚴重問題，係「紅軍」連續3場聯賽都冇波入，陷入348分鐘入球荒；翻查紀錄，佢哋上次連續3場聯賽食白果，已經係2005年3月嘅事，非常罕見。

原本令列強聞風喪膽嘅「埃及文明」鋒線穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴，最近狀態真係沉到爆，近4場聯賽只有文尼曾射入1粒，之前弗爆嘅迪亞高祖達又未好番，好彩利物浦後防尚算穩健，近5場聯賽只失1粒，客串中堅法賓奴泰華利斯已成為定海神針，防線令人放心。

般尼攻力英超最弱

依家喺下游掙扎嘅般尼，攻力係全英超最弱，17場聯賽入得9粒咁大把，係今季英超唯一入波個位數球隊，仲衰過包尾嘅錫菲聯。有見及此，般尼惟有刻意擺鐵桶陣，務求不致多失，佢哋近8場聯賽7次開兩球或以下，其中3場更保持清白之身。自從門神尼克普比傷愈復出後，防線確係穩陣咗好多，加上近兩仗聯賽輸波，為搶分護級，對住近4場聯賽全開兩球或以下嘅「紅軍」，一定繼續龜縮，2.5球入球細有買趁早。