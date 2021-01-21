超越前3任　卡雲尼成C朗後最佳曼聯7號

自C朗拿度離隊後，曼聯「傳奇7號」變成「7號魔咒」，呢個困局有機會被卡雲尼打破！尋晚英超對富咸，卡雲尼為曼聯攻入1球，加盟半季為曼聯攻入4球，原來呢個入球超越咗前3任7號球員，成為C朗後最佳7號。

卡雲尼下個月就滿34歲，今季曼聯簽佢返嚟，好多人都嫌佢已經老化，作用不大，卡雲尼則以入球數字嚟向批評者打面，佢喺英超上陣12場射入4球，所有賽事17場入5球，今季10月底首次上陣，11月初作客愛華頓已經交出入球，之後作客修咸頓攻入扳平及反超前入球，當時累積3球，已經追平3位前任7號迪比、迪馬利亞及阿歷斯山齊士。

修咸頓一仗之後，卡雲尼因為社交網發表歧視言論被罰停賽3場，坐完波監復出嘅卡雲尼今場入波，「7號魔咒」喺佢身上無效。仲係曼聯史上首位頭4個英超入球都係來自作客賽事嘅球員。

睇番前3任7號仔，迪馬利亞27場3球、迪比33場2球、阿歷斯山齊士32場3球，卡雲尼已超越晒佢哋，其實數番轉頭，如果當年卡雲尼唔係去巴黎聖日耳門，而係踢曼聯，曼聯7號可能唔使摺埋咁耐。