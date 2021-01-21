無限輪迴　7成球迷認為施丹離開皇馬

皇家馬德里上周西超盃輸波，尋晚西班牙盃又不敵西丙球隊艾高恩奴，6日內連失2盃，主帥施丹再度出現帥位危機，有超過7成3球迷認為施丹將會離隊，施丹自己都話「要睇未來幾日發生咩事」。

皇馬今季成績不如預期，早前歐聯分組賽失利，已傳出施丹出現帥位危機，更盛傳普捷天奴隨時接手，不過後來皇馬喺歐聯順利出線，普捷天奴又去咗巴黎聖日耳門，傳聞不攻自破，估唔到過咗一排，皇馬陷入低潮，西甲被馬體會拋離，6日內連失2盃，施丹帥位危機再現。

西班牙《馬卡報》在皇馬出局後進行民調意查，結果73%球迷認為施丹將會離開皇馬，當中34%認為被辭退，高達66%認為施丹主動辭職。

對於球隊出局，施丹坦然承認責任：「球員被派上陣，佢哋都想贏波，球員依然信任我，至於佢哋點諗，你應該去問佢哋，我嘅位置，要睇未來幾日發生咩事。」

講番淘汰皇馬嗰隊艾高恩奴，係西丙3組別，班費70萬歐元(約660萬港元)，門將係41歲嘅何西胡安，攻入致勝球嘅33歲中場祖安蘭，正職係一位通渠佬。