利物浦主場輸畀般尼　晏菲路68場不敗告終

近期狀態差勁嘅利物浦再遇重大挫折，周五(22日)凌晨英超主場迎戰下游球隊般尼，再一次圍攻對手下破門乏力，最後更喺完場前輸12碼，以0比1輸波收場。呢場敗仗唔單止令利物浦喺激烈嘅爭霸形勢大落後，依家差榜首曼聯6分，同時亦令利物浦主場聯賽68場不敗走勢結束，認真慘情。

之前連續4場聯賽不勝嘅利物浦今場變陣出擊，派出阿歷士張伯倫、奧歷治、梳頓沙基利等後備掛帥，單係上半場已經錄得13次埋門，包括奧歷治狂抽中楣底彈出。久攻不下嘅利物浦下半場換入穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴，企圖加強壓力爭勝，點知去到82分鐘反而輸波，般尼前鋒艾殊利班尼斯殺入禁區被艾利臣比加撲跌，艾殊利班尼斯親自操刀射入全場唯一入球。

近5場聯賽3和2負嘅利物浦，輸波後排喺第4位，但失分比排第5、6位嘅熱刺同愛華頓更多，前4位置隨時不保。「紅軍」對上一次英超主場輸波，已經係2017年4月對水晶宮，之後68場主場聯賽都保持不敗(55勝13和)，直到今場終於結束呢段英格蘭頂級聯賽史上第2長嘅主場不敗走勢。

以火力強勁見稱嘅利物浦，依家最大問題係入球乏力，連續4場聯賽全「食白果」，係利物浦自2000年5月份後首出現，而「紅軍」喺呢4場聯賽合共有87次攻門，可見把握力差係利物浦沉淪嘅全要原因。