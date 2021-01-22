英媒爆料日本已認定要取消東京奧運

英國《泰晤士報》周四（21日）引述日本執政聯盟報道，日本政府已私下得出結論，今年的東京奧運因為新冠肺炎疫情被迫要取消，目前重點工作是要確保東京取得2032年的奧運主辦權。東京奧組委未回應報道。

日本踏入冬季後再爆發新一波疫情，包括東京在內多個地區頒布緊急狀態，當局更禁止外國人入境。報道引述民調顯示，該國有約8成民眾反對奧運在今年夏天舉行，擔心海外運動員入境會導致病毒進一步傳播。執政聯盟高層成員表示，當局已認定奧運無法如期舉辦，正尋求方法得體地取消活動，以保留日本將能再成為主辦國的可能性。知情人士說：「沒有人想第一個公布消息，但達成共識實在太困難。我個人都不認為（今年奧運）會成事。」

日方之前一直都表示今年東奧會如期舉行，首相菅義偉日前亦稱東奧將為世界帶來希望和勇氣。消息人士說，其實菅義偉沒有投入太多感情在奧運上，但他們想表明日本已準備就緒，這樣11年後才有第二次機會。根據目前安排，2024年奧運主辦城市是法國巴黎，2028年是美國洛杉磯，2032年主辦權要待至2025年公布。

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