巴塞後悔嗎？蘇亞雷斯入2粒率馬體會帶出

周五(22日)凌晨西甲賽事，今季氣勢如虹嘅「一哥」馬德里體育會，作客以2比1反勝伊巴，贏波後喺榜首遙遙拋離皇家馬德里同巴塞隆拿，大有機會贏得西甲冠軍。今季由巴塞隆拿免費加盟嘅蘇亞雷斯，再一次成為馬德里體育會贏波英雄。

馬德里體育會今場喺12分鐘意外先失波，伊巴嘅日本球星武藤嘉紀博到12碼，主隊罕見派出門將迪米杜域操刀，呢位塞爾維亞門神亦不負所託射入。不過馬體會始終技高一籌，蘇亞雷斯喺40分鐘把握伊巴後防解圍失誤，窄角度射入追成1比1平手。比賽去到89分鐘，蘇亞雷斯再喺禁區博到12碼，佢親自主射乖巧笠入，成功絕殺伊巴全取3分。

馬體會依家以44分排榜首，領先次席皇家馬德里7分兼踢少1場，比第3位嘅巴塞隆拿更領先10分，爭冠形勢一片光明。馬體會向來防守穩健，今季獲巴塞隆拿「送禮」得到蘇亞雷斯加盟，呢位烏拉圭前鋒目前以11個入波，同美斯並列射手榜第1位，如果馬體會最後捧盃，真係要多謝巴塞隆拿咁大方送出蘇亞雷斯。