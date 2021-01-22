射失2個12碼！巴塞對西丙球隊贏得肉酸

被譽為「地上最強」嘅巴塞隆拿周五凌晨喺西班牙盃贏得尷尬，錯過兩個12碼，作客對住西丙球隊哥尼拿要踢到加時才能分出勝負，加時以2比0晉級，取得最後一個16強席位。

美斯停賽，但巴塞對住西丙球隊按實力綽綽有餘，90分鐘都冇入球，仲要錯過兩個12碼嘅機會，比真歷與奧士文尼迪比利先後射失，令哥尼拿嘅祖拉蒙成為首位可以同一場波連救巴塞兩個12碼嘅門將。去到加時，巴塞似乎甦醒，奧士文尼迪比利嘅世界波終於打開紀錄，而哥尼拿嘅艾迪斯完場前兩分犯規紅牌出場，踢到121分鐘巴塞嘅巴夫韋迪再入多一粒，2比0完場。

主帥朗奴高文賽後對球隊相當不滿：「最重要我哋下一輪應該點樣，贏波當然高興，但我哋射失兩個12碼，實在不能接受，唔可以掉以輕心。我唔明白我哋絕對有足夠球員可以射12碼，或者佢哋膽怯，作為巴塞球員，係唔應該射失。」其實，連同今次比賽，巴塞今季已有五個球員宴客，當中包括美斯。

隨着馬體會同皇馬先後出局，巴塞成為唯一喺西甲頭三位能夠殺入16強嘅球隊。