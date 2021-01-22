強制隔離有理　澳網出現首宗球員確診！

作為網壇今年首個大滿貫的澳洲網球公開賽，下月開打，正在被隔離的澳網參賽球手，發現首宗確診個案，世界排名70的西班牙女將芭杜莎（Paula Badosa）在個人社交網公布自己染上新冠肺炎；而世界一姐澳洲的芭蒂，違反了防疫規則沒有戴口罩外出，即時向公眾道歉。

23歲的西班牙女單芭杜莎，是經過7天隔離後確診，的確讓球員們感到不安，而芭杜莎早前在隔離期間亦曾經埋怨澳網賽會的嚴格限制，她周五（21日）在個人社交網證實自己中招：「我得到一個壞消息，今天我得確診的結果，現在我感覺不太舒服，有一點症狀，我會聽從醫生的吩咐盡快康復，現已被帶到另一間酒店，接受監控的隔離。」

至於已有一年多沒有比賽的澳洲本土球手芭蒂，過去已先後退出溫網及美網，這位世界一姐上周在墨爾本到一間超市購物時，被傳媒拍到沒有戴上口罩外出，違反了防疫規例。她已發出一份道歉聲明：「我在墨爾本一間超市裡，不小心忘了戴口罩，我知道自己的錯誤，為此道歉，我明白大家都需要盡自己的力量來保護社區安全，下一次我會做得更好。」其實，芭蒂是本土球手，已經比其他外來參賽的球員好得多，無需在酒店被隔離14天，亦能正常訓練及出外購物。

上屆澳網女單亞軍的芭蒂下周五將與細威、施蒙娜、拿度及祖高域等打一場表演賽，為澳網熱身，這亦是她近一年來首次在球場公開亮相。今年澳網推遲到2月8至21日舉行。

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