港產小將MLS選秀中榜眼！加盟FC辛辛那提

周四（21日）舉行的美職聯（MLS）選秀會當中，一位與香港甚有淵源的20歲英籍球員奇雲夏理士（Calvin Harris），以第2位的名次金榜題名，獲得美職球隊FC辛辛那提選中！

據消息指，20歲的奇雲夏理士在英國出生，10歲隨家人移居香港，曾加入港會青年軍。2014年他隻身赴新西蘭，加入澳職球隊威靈頓鳳凰的青年軍，但由於國際足協限制18歲以下的外籍球員出場，夏理士只曾在非正式比賽上陣，其中2017年曾回港出戰港會七人賽。年滿18歲後，他曾短暫為威靈頓鳳凰B隊征戰新西蘭超級聯賽，上陣6場並有2球進帳。2018年，他在取得獎學金之下赴美入讀威克森林大學，並出戰當地NCAA第一級別聯賽。近兩季，司職前鋒的夏理士為隊伍上陣32場並攻入10球，優秀表現令他獲得選秀提名，更在第一輪便被曼聯名宿史譚執教的FC辛辛那提選中。

金榜題名後，威靈頓鳳凰青訓總監Paul Temple對此表示欣喜，並預測夏理士有望躋身FC辛辛那提的正選11人。夏理士本人受訪時提到，自己獲辛辛那提選中，曾為錫菲聯球員的爸爸Terry Harris亦肯定會以他為榮，他已急不及待替這支美職球隊披甲。另外，他在香港的母會港會，也在Facebook為夏理士送上祝福。

雖然14歲已經離港負笈，但據報夏理士的父母仍然長居香港，每年暑假他都會返港休假，從他的Instagram所見，他去年亦曾在跑馬地訓練保持狀態。曾入讀西島中學的他，更認識同屬校友的傑志球員畢頓，可見與香港關係仍然未斷。不過據悉夏理士僅持有英國護照，只擁有香港永久居民身分，暫時未有資格代表香港隊。