近12次全勝！多蒙特食硬慕遜加柏

周五深夜德甲矚目大戰，慕遜加柏主場迎戰多蒙特。兩支勁旅經歷周中快車後匆匆上陣，對兵源以及球員體力都係一大考驗。作客嘅多蒙特勝在人多，今場作出輪換亦可維持強大戰鬥力，相反慕遜加柏有多位主將缺陣，連場硬仗下難有好表現，今場直取多蒙特客W。(周六凌晨3時30分開賽)

慕遜加柏早前有主力前鋒馬古斯杜林被重罰停賽6場，今仗仍要服刑，大大削弱球隊進攻力量，加上中場華倫天奴拿沙路同洛高列斯仍然養傷，球隊可供調動兵源不多，周中主場迎戰雲達不來梅苦戰下險勝1比0，今仗再戰表現隨時再打折扣。

多蒙特自從看守教練泰錫接手後，演出漸趨穩定，作客3比1贏RB萊比錫一仗更是近期佳作，周中作客勁敵利華古遜踢成輸1比2，今場必定會以3分為目標。多蒙特陣容兵多將廣，除查頓辛祖、馬高列奧斯及基奧雲尼雷拿等猛將外，祖利安白蘭特、小將尤素法莫高高及祖迪比寧咸均有極高戰力，中前場點輪換，個陣容都係咁靚仔。

翻查往績，多蒙特近年「食住」慕遜加柏，兩隊近12次交鋒全部由多蒙特獲勝，「格食格」之勢相當明顯，今場必捧多蒙特客勝。