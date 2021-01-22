凝聚籃球力量　資深音樂人+吳嘉軒唱出熱情

亞洲盃外圍賽，香港籃球隊主場，屏幕播放著過往比賽的精華片段，鎂光燈照亮更衣室通道，現場樂隊準備就緒，而吳嘉軒身穿球衣，拿著麥克風隆重登場……這是《We Are The One》原來的發佈形式。儘管面對疫情，計劃通通成為泡影，但這首港籃專屬的打氣歌改在這刻推出，團結球圈的訊息反而愈見清晰：「敗了未沉迷內耗，仍然同步，憑力氣勾勒著命途。」

《We Are The One》由鄭汝森作曲，一毫子填詞，羅善行和鄭汝森監製，及甲一球員吳嘉軒主唱。香港籃球總會副會長羅善行透露，前年已開始構思歌曲，原定在亞洲盃外圍賽主場播放，無奈疫情爆發，體壇接近停擺，唯有改在這刻推出：「一來鼓勵業界，二來凝聚球迷，共同渡過難關，繼續支持香港籃球發展。」這裏說的球迷，不單單是經常現身修頓的看客。一毫子形容歌曲就像「街頭試吃」一樣，希望吸引陌生的「波友」進場：「其實香港有許多人喜歡看NBA，如果吸引到10分1，已足夠塞滿修頓。希望透過一首好聽的歌、好看的MV刺激他們進場，『食過返尋味』。」

資深音樂人鄭汝森坦言，自己對籃球的印象，確實停留於NBA的入樽表演。但看過由一毫子剪輯、包括港隊過往9場比賽片段的MV，卻產生進場的念頭：「香港球員不會動輒『鋤樽』，卻很認真和積極，會為了救球飛出場邊，在地板滑行好幾米。這些畫面配合強勁的節奏、歌詞，讓我感受到現場熱血的氣氛。」旁邊的羅善行連忙背起「三分精確」、「誰來單擋」這些歌詞：「歌詞完全體現了港籃特色。球員比較矮，往往要找Duncan（惠龍兒）、肥煒（黃鎮煒）單擋拉開空間，而三分球就是殺著。李琪就曾在世界盃外圍賽，對韓國射進8球三分！」

當然，若想吸引球迷，還需要一把合適的聲音。25歲的吳嘉軒既是籃球名宿吳柱業的兒子，也是甲一球隊遊協的球員。他熱愛唱歌，閒時會與朋友「夾band」，到街頭表演。無論身份或聲音都相當適合《We Are The One》。就像一毫子說的：「親身經歷過籃球的熱血，才能唱出激昂的感覺。」吳嘉軒點點頭，還特別舉出最有共鳴的歌詞：「敗了未沉迷內耗，仍然同步，憑力氣勾勒著命途，忘記敗仗，誓要讓鬥志多高。」

剛過去的一年，對很多人來說都是硬仗。吳嘉軒作為球員，已接近1年無法落場，作為空中服務員，工作也被迫停頓：「各行各業都像比賽裏面落後、被大炒的隊伍一樣。但難道我們就此沉迷內耗嗎？哪怕這是命運，難道我們不應該握緊拳頭，勾勒自己的命途嗎？」坐言起行，這年來他沒有閒著，考健身教練牌、急救牌，讀營養課程：「增值自己，再有什麼風浪襲來，都有多些『武器』傍身。」

吳嘉軒相信，音樂和籃球都是無分國界的，能夠通過兩者傳達訊息，影響生命。2018年從理工大學畢業時，他曾與一毫子創作歌曲《不妥協的我》，用自己的籃球經歷勉勵社會「新鮮人」毋忘初衷：「現實社會雖然殘酷，但我們只會遇強越強，面對風浪有我共你一起走過。」3年後，他再與老朋友合作，主題變成為港籃打氣，蘊藏著的「對籃球100%的喜歡」卻沒有變：「雖然我只是甲一球員，但我同樣100%喜歡籃球。很慶幸能夠站在另一個崗位，為港隊出一分力。」這一點，也恰恰切合了「We Are The One」這幾個字的原意，無論是球員、球迷還是看似無關的音樂人，都能各司其職，一條心做一件事——支持香港籃球。

港隊計劃2月征戰亞洲盃 籲政府重開球場

港隊計劃將於2月啟程菲律賓克拉克的「隔離泡泡」，完成亞洲盃外圍賽剩餘的5場賽事。但受到第四波疫情影響，球場自去年12月起一直關閉，港隊無法進行訓練。羅善行解釋，在這刻推出《We Are The One》的原因，除了鼓勵業界和凝聚球迷，還想提醒政府「記得香港籃球員」：「港隊2月就要飛去菲律賓了，隔離連同比賽，他們要離開家人整整40日。是的，他們很可能會輸，就算贏都很艱難，但難道要『空槍上陣』嗎？能否給球員一點支持？」

他指因為疫情，更體現香港球員「自強不息」的精神：「他們很自律，會用車仔裝著啞鈴，到公園『舉鐵』；會買便攜式籃球架，到空地安裝。大家知道死神（司徒偉傑）很肥吧，但他每日踩40、50公里單車，在馬鞍山梅子林那條1.2公里的斜路連衝三次。為了追近與亞洲、國際的差距，他們任何方法都試。但無論體能多好，始終需要球場練球，能否起碼開放一個球場，讓港隊訓練？」

採訪:許思彤、余樂詩

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