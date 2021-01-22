李卓耀激鬥維定吉斯　力戰僅敗！

港將李卓耀周五（22日）晚在泰國羽毛球超級1000公開賽與丹麥老將維定吉斯爭入4強，李卓耀在奮戰下，以總局數1比2落敗，連續兩站8強止步。

世界排名第20的李卓耀跟排名低22位的丹麥球手維定吉斯過往只曾碰頭一次，由李卓耀勝出比賽。是次李卓耀並沒有佔上風，首局二人勢均力敵，雙方梅花間竹得分，比數未曾相差多過2分，互有領先，李卓耀「刁時」贏22比20先拔頭籌。

次局初段雙方比分緊咬，戰至4比4平手後，維定吉斯站穩陣腳，一直掌控着比賽節奏，漸漸擴大領先比分，落後的李卓耀心急追分，反而頻頻出錯大意送分予對手，維定吉斯一度打出一段5比0的攻勢，擴大比分至15比7，但此時李卓耀未有放棄，耐心地拉近比分，惟這位35歲的丹麥老將打得十分謹慎，以21比12扳回一局。

決勝局李卓耀展現爭勝決心，面對對手的進攻亦從容不逼，每每得分都大聲吶嗌為自己打氣，其中一球兩人奮不顧身地救波而前後倒地，對望而笑後站起來，他最終以19比21再失一局，8強止步。

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