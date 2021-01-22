准開花市唔准踢波　政府雙重標準遭狠批

在封場令下，本地各級聯賽球隊，包括各支港超球隊，都陷入無波可踢、無場可練的苦況，球場重開無期，打擊球圈從業員的意志及生計，嚴重影響本地足球發展。近日政府宣布於球場舉辦年宵花市的決定，進一步引起球圈各界不滿，並紛紛於各大網上平台發聲提出質疑。

民間組織「撐場大聯盟」周五(22日)於Facebook專頁公布聯合聲明，要求政府配合相關措施讓港超重開，同時提出3點呼籲，按每日確診數字及疫情輕重程度，安排球隊逐步重回球場訓練、比賽，甚至讓球迷重返球場觀戰。聲明獲球圈各界組織及人士聯署支持，包括謝德謙、夏志明及胡晉銘三位現役港超球員，前港隊隊員陳偉豪及陳志康，以及多個球迷組織。

為配合防疫，政府去年12月宣布再次關閉包括足球場在内等康文署康樂設施，至今已經接近2個月，這段時間足球班及青訓活動被迫暫停之外，各項本地足球賽事包括屬職業性質的港超聯亦都陷入停擺，球隊連基本訓練都難以進行，受影響的包括今年有望代表香港出戰亞洲賽的三支本地球隊，情況令人擔憂。早前理文主教練陳曉明，就於個人社交平台上發文，表達希望能開放場地，讓球隊一邊練習一邊等待賽事重開，形容這是「最卑微的要求」，並認為現時是香港職業足球戰後最差的時刻。

政府月初為配合防疫，一度取消的年宵花市，但最近卻轉軚決定於球場重辦活動，顯示政府在防疫措施上缺乏一致準則，令一直以來為抗疫付出努力的不少球員及教練感到失望。其中前港隊前鋒陳肇麒，就在Facebook上大呼：「只許球場賣花，不許球場踼波！」

前香港足球先生丘建威，近日於網台節目上討論政府這項決定，形容現時防疫措施，像是在球賽中「踢住先、再睇下點先。」他强調自己從來對一同抗疫無怨言，但當個別活動可以重開，而足球運動卻依然停擺，難免令人摸不着頭腦。同一節目中，前港超球隊主教練鄭兆聰，就覺得雖然港超賽程可以押後，但職業球員無辦法長時間缺乏訓練及比賽，更認為現時應該思考球賽如何重開，以及應對突發問題的措施，而非被動地等待確診數字歸零。