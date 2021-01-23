多蒙特慘敗跌出前4　即撬慕遜加柏主帥救亡

周六(23日)凌晨德甲大戰，近期沉淪嘅多蒙特雖然有艾寧夏蘭特梅開二度，但係後防持續疲弱，作客以2比4慘敗喺慕遜加柏腳下，聯賽榜亦被慕遜加柏過頭而跌出前4位。據報多蒙特看守教練泰錫已無望「轉正」，而球隊新帥目標，正正就係今場對手慕遜加柏教練馬高羅斯。

慕遜加柏今場開波44秒已經送過波入網，但VAR檢查後發現犯規在先，多蒙特逃過呢劫都係要先失，11分鐘被尼高艾維迪近門頂入。多蒙特之後展開反撲，艾寧夏蘭特喺22同28分鐘連入2球反超前，可惜後防仍然不濟，33分鐘再一次畀尼高艾維迪執雞射成2比2。下半場慕遜加柏愈戰愈勇，49分鐘賓斯拜尼左路窄位妙射遠柱入網，馬古斯杜林78分鐘再接應角球頂入，多蒙特最後慘輸2比4。

多蒙特近3場聯賽1和2負，唔單止逐步遠離爭標集團，依家連前4都岌岌可危，看守教練泰錫想坐正嘅機會極度渺芒。據德國《魯爾新聞》爆料，多蒙特經過今場之後，已經肯定慕遜加柏主帥馬高羅斯係最佳接任人選，44歲嘅馬高羅斯對執教多蒙特亦相當有興趣，雙方已經有初步合作共識，不過有可能要等到球季完結先可以成事。