今日澳職好路 醒你買阿德萊德聯！
2021年01月23日 12:00
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周六4:40pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利
澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/aleague/index.html
今日兩場澳聯都幾好路，先講場西部聯對珀斯光輝，西部聯開季2戰1和1負，只入得1球，攻力麻麻地，珀斯光輝雖然因為疫情問題，較其他球隊遲咗開咧，但上場大炒阿德萊德聯5比3，顯示球隊已經上晒力，呢場揀個客W啦。
至於阿德萊德聯對墨爾本勝利，形勢就簡單喇，呢個Matchup好過癮，近8次都係主場嗰隊贏波，唔使諗今場揀主勝啦。
chart 過關2x1
(六)1 西部聯 Vs 珀斯光輝 客勝
(六)2 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利 主勝
賠率：5.5倍
直播表
周六4:40pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利
無綫85台
周六8:15pm 英足盃 修咸頓 Vs 阿仙奴
無綫85台
周六9:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 維拉利爾
Now632
周六10:00pm 意甲 羅馬 Vs 史柏斯亞
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周六11:15pm 西甲 西維爾 Vs 卡迪斯
ViuTV99台、Now 632
周日1:00am 意甲 AC米蘭 Vs 阿特蘭大
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615、662、602台
周日1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 國際米蘭
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 貝迪斯
Now632
周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 克羅托內
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 英超 阿士東維拉 Vs 紐卡素
Now621
周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家馬德里
Now632