今日澳職好路　醒你買阿德萊德聯！

2021年01月23日 12:00
  • 東網電視
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    周六4:40pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利
    澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/aleague/index.html　
    今日兩場澳聯都幾好路，先講場西部聯對珀斯光輝，西部聯開季2戰1和1負，只入得1球，攻力麻麻地，珀斯光輝雖然因為疫情問題，較其他球隊遲咗開咧，但上場大炒阿德萊德聯5比3，顯示球隊已經上晒力，呢場揀個客W啦。
    至於阿德萊德聯對墨爾本勝利，形勢就簡單喇，呢個Matchup好過癮，近8次都係主場嗰隊贏波，唔使諗今場揀主勝啦。
    chart 過關2x1
    (六)1 西部聯 Vs 珀斯光輝 客勝
    (六)2 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利 主勝
    賠率：5.5倍
    直播表
    周六4:40pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利
    無綫85台
    周六8:15pm 英足盃 修咸頓 Vs 阿仙奴
    無綫85台
    周六9:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 維拉利爾
    Now632
    周六10:00pm 意甲 羅馬 Vs 史柏斯亞
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周六11:15pm 西甲 西維爾 Vs 卡迪斯
    ViuTV99台、Now 632
    周日1:00am 意甲 AC米蘭 Vs 阿特蘭大
    myTV Gold 302、Now 639、有線655、615、662、602台
    周日1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 國際米蘭
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周日1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 貝迪斯
    Now632
    周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 克羅托內
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周日4:00am 英超 阿士東維拉 Vs 紐卡素
    Now621
    周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家馬德里
    Now632