今日澳職好路　醒你買阿德萊德聯！

今日兩場澳聯都幾好路，先講場西部聯對珀斯光輝，西部聯開季2戰1和1負，只入得1球，攻力麻麻地，珀斯光輝雖然因為疫情問題，較其他球隊遲咗開咧，但上場大炒阿德萊德聯5比3，顯示球隊已經上晒力，呢場揀個客W啦。

至於阿德萊德聯對墨爾本勝利，形勢就簡單喇，呢個Matchup好過癮，近8次都係主場嗰隊贏波，唔使諗今場揀主勝啦。

chart 過關2x1

(六)1 西部聯 Vs 珀斯光輝 客勝

(六)2 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利 主勝

賠率：5.5倍

直播表

周六4:40pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利

無綫85台

周六8:15pm 英足盃 修咸頓 Vs 阿仙奴

無綫85台

周六9:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 維拉利爾

Now632

周六10:00pm 意甲 羅馬 Vs 史柏斯亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:15pm 西甲 西維爾 Vs 卡迪斯

ViuTV99台、Now 632

周日1:00am 意甲 AC米蘭 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615、662、602台

周日1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 貝迪斯

Now632

周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 克羅托內

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 阿士東維拉 Vs 紐卡素

Now621

周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家馬德里

Now632