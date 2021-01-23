【英足盃】聖人遇着兵　有理說不清

今晚英足盃第4圈頭場上演重頭戲，修咸頓主場鬥阿仙奴。兩軍於聯賽榜分排第9、第10位，實力不相伯仲，而且雙方近期防守表現都比進攻優勝，特別上半場都極少失波，既然今場係一場過淘汰制，大家唔想失先機，相信初段都會踢得更謹慎，首選半場和。（無綫85台周六晚8時15直播）

修咸頓第3圈賽事因對手梳士貝利爆發疫情，延至啱啱周中先進行補賽，結果修咸頓以部分副選應戰輕勝2比0晉級，更利好消息係早前確診嘅箭頭丹尼艾格斯已康復並復操，今仗可以候命。

修咸頓主場出擊夠硬淨

連同上場比賽，修咸頓近9場主場攞到6勝1和2負，2場輸波對手分別係曼城同曼聯，其餘7戰都保持清白身，如果單計上半場，修咸頓喺呢9場入面亦只有對曼城時失咗1球，其他8場都冇失波，比賽初段夠晒硬淨。

阿仙奴近況亦唔曳，自從去年尾喺英聯盃8強被曼城大炒4比1出局， 聯賽連盃賽已保持6戰不敗，而且連續6場上半場都冇失波，有5次可以守到尾，後防演出比季初大有進步。不過睇番阿迪達上圈對紐卡素排陣，近期表現搶鏡嘅中前場新星伊美路維及布卡約沙卡都係打後備，結果去到下半場先換入佢哋加強進攻，最終踢至加時先淘汰對手，相信阿迪達今場會照辦煮碗，留待換邊後先發力。阿仙奴今屆4場本土盃賽上半場都同對手不分勝負，今場最好揀半場和。

●笛子波童

阿仙奴今屆4場本土盃賽半場成績

100%

和

修咸頓（左至右）

44費沙科士打

29積基禾堅斯 5積克史堤芬斯 35碧拿歷克 2獲加彼德斯

32禾確特 27伊巴謙馬迪亞路 8禾特普斯 17史超活岩士唐

7沙恩朗 10查阿當斯

阿仙奴（右至左）

1賓特尼奴

17薛迪索拉斯 23大衞雷斯 6加比爾馬加希斯 3基蘭泰亞尼

25艾利尼 28祖爾韋洛克

19尼高拉斯比比 12韋利安 24雷斯尼爾遜

14奧巴美揚