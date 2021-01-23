東奧或閉門舉辦　料失67億港元門票收入

日本政府周五（22日）否認英國傳媒報道有意因新冠疫情取消東京奧運。日本傳媒同日引述多名日本政府相關人士報道，政府內部計劃以無觀眾形式舉辦今夏東京奧運會和殘奧會。若採取無觀眾形式，預計將失去900億日圓（約67億港元）門票收入。

據指，這是設想到7月23日奧運開幕時新冠疫情仍未平息，正在探討「無觀眾」、「無上限」和「50%」3個方案。日本政府希望在優先確保運動員和奧運相關人士安全的同時，避免取消或再次延期，從而減輕對政府的負面影響。日本政府將與國際奧委會（IOC）、奧組委和東京都政府繼續密切溝通，確定最終的舉辦方針。

日本政府從去年9月19日，將職業體育賽事等大型活動的入場人數放寬到可容納人數的50%，但隨着本月再次發布緊急事態宣言，活動入場人數標準收緊，定為上限5,000人且在容納人數的50%以下。

日本政府高官認為新冠疫情難以在夏天前平息，以不設上限的形式舉辦奧運會變得愈來愈困難。首相菅義偉在周五參院全體會議的代表質詢中，被問及東京奧運會以空場形式舉辦的可能性時表示，在與IOC及各單項比賽團體商談的同時，現在正討論防疫對策的具體內容。

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