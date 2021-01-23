施丹病咗　銀河艦隊無人駕駛

今晚深夜西甲尾場，聯賽2哥皇家馬德里作客下游分子艾拉維斯。「銀河艦隊」周中喺西班牙盃出局，施丹再現帥位危機，仲喺賽前確診新冠肺炎，加上箭頭賓施馬近況回落，傷愈復出嘅夏薩特持續低迷，令火力下降；艾拉維斯為護級苦苦掙扎，面對強敵必然死守望有分落袋，中位數2.5球嘅細盤值捧。（Now 632周日凌晨4時直播）

皇馬今季表現飄忽，季初喺歐聯分組賽連番受挫陷出局邊緣，施丹出現帥位危機，好在其後及時修正，成功出線歐聯分組賽，球隊亦重回正軌。不過「銀河艦隊」近期再陷低潮，6日內喺西超盃及西班牙盃接連出局，上周中西盃1比2不敵丙組仔艾高恩奴更係輸得核突，賽後7成3球迷認為施丹將會離隊，施丹賽前更宣布確診，今仗未能領軍，皇馬喺士氣低落下出戰西甲，唔慌好得去邊。

賓施馬狀態下滑

「銀河艦隊」近6仗有5場總入球開2球或以下，盧卡祖域「貨不對辦」被外借，另一箭頭賓施馬狀態明顯下滑，近4場聯賽入得1球，傷患不斷嘅貴價貨夏薩特復出後一直無甚佳作，施丹仲死頂寧用佢而犧牲挪威神童馬田奧迪加特，加上洛迪高高斯受傷，雲尼斯奧斯祖利亞、馬里安奴戴亞斯及馬高阿辛斯奧又時好時壞，難怪成績咁曳。

艾拉維斯現時於護級區掙扎，佢哋近況亦麻麻，近7場聯賽5敗，包括周中快車主場不敵西維爾1比2，完場前更有祖斯盧辛馬田射失12碼，錯失扳平良機。呢位皇馬出身前鋒近8場聯賽僅入1球，另一箭頭盧卡斯佩雷斯近7次上陣亦只入1粒，攻力弱過藥煲，為搶分遇強一定打守勢波，2.5球細盤可取。

名家：邪神

皇家馬德里近6仗總入球統計

2球或以下

83%