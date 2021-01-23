西班牙盃16強　巴塞抽到上上籤

巴塞隆拿上場西班牙盃第3圈，要踢到加時先至淘汰西丙仔哥尼拿，的確比較尷尬，但球隊勝在夠運，殺入16強之後，抽籤抽中乙組球隊華歷簡奴，好大機會再晉級，加上兩大勁敵皇馬同馬體會已經出局，巴塞隆拿自然成為捧盃大熱。

西班牙盃16強，除咗巴塞隆拿之外，其餘比較有實力嘅球隊得番西維爾、維拉利爾、皇家蘇斯達，其中西維爾唔好彩，抽中對近期回勇嘅華倫西亞，而皇家蘇斯達則要惡鬥貝迪斯，所以巴塞隆拿嘅爭標對手，隨時提早「自爆」出局。

巴塞隆拿喺西甲已經失分太多，奪冠機會渺茫，至於歐聯16強遇上巴黎聖日耳門，要捧盃亦非常困難，西班牙盃成為呢支「地上最強」最有機會贏到嘅錦標。西班牙盃16強將於當地時間1月26至28日舉行。

西班牙盃16強對賽形勢

華拉度列 Vs 利雲特

基羅納 Vs 維拉利爾

貝迪斯 Vs 皇家蘇斯達

西維爾 Vs 華倫西亞

艾美利亞 Vs 奧沙辛拿

華歷簡奴 Vs 巴塞隆拿

納瓦爾卡內羅 Vs CF格蘭納達

艾高恩奴 Vs 畢爾包