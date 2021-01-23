夏神加現金換麥巴比　聖日耳門制唔制？

皇家馬德里打算今夏向巴黎聖日耳門收購基利安麥巴比，但疫情下出現財困，皇馬無法付出破世界紀錄嘅巨額轉會費簽人，西班牙傳媒報道，皇馬希望用夏薩特另加8000萬歐元現金提出收購，等待聖日耳門回應。

疫情下各隊都唔好過，皇馬同巴黎聖日耳門都財困，但波仍是要踢，之前有消息稱，巴黎聖日耳門出現嚴重虧蝕，極可能買人套現，亦無法同時負擔麥巴比同尼馬人工，或者要放棄其中一個。

尋晚法甲聖日耳門4比0擊敗蒙彼利埃賽後，麥巴比再度談到自己嘅前途問題，佢話自己即將為前途做決定，一係續約長留巴黎，一係離隊，佢話：「我將會盡快決定未來，如果我選擇續約，我就會長留巴黎，而唔會續約一年後又想離隊，對於呢件事我會好好考慮。」

麥巴比唔止一次表示，自己終有一日會加盟皇馬，西班牙傳媒《Todofichajes》報道，皇馬準備以比利時隊長夏薩特加8000萬歐元收購麥巴比，雖然夏薩特喺皇馬冇料到，但佢始終有一定質素，去到法甲或有唔同演出，依家就要睇聖日耳門點抉擇。