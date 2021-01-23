加比爾擺烏龍　阿仙奴輸波衞冕失敗

周六英格蘭足總盃第4圈，阿仙奴在加比爾馬加希斯上半場擺烏龍下，作客以0比1不敵修咸頓，6場不敗終止，宣告衞冕失敗。阿仙奴主帥阿迪達今仗收起部份主力，結果留力留出禍，足總盃出局後，唯有專心打好聯賽同歐霸盃。

阿仙奴今仗變陣，收起射手奧巴美揚，以及近仗有好表現嘅伊美路維，布卡約沙卡退居後備，攻擊線起用尼基迪亞、尼高拉斯比比、韋利安、加比爾馬天尼利；修咸頓繼續以丹尼艾格斯及查阿當斯任雙箭頭，仲有禾確特倒戈。修咸頓開賽初段有不少攻勢，15分鐘，查阿當斯引球直殺入禁區近門勁射，阿仙奴門將賓特尼奴及時撲出。

25分鐘修咸頓攻門，獲加彼德斯進攻右路傳個急勁地波，加比爾馬加希斯出腳一刪，皮球改變方向，在賓特尼奴脅下入網，修咸頓領先1比0，賽會判斷入球是加比爾馬加希斯烏龍球。4分鐘後，修咸頓繼續搶攻，丹尼艾格斯左路窩利勁射，比利連用身體擋出。

下半場修咸頓繼續佔優，50分鐘丹尼艾格斯突破防線勁射，皮球中柱反彈再中賓特尼奴身體彈出底線，阿仙奴唔使輸多球都算好彩。其後阿仙奴先後換入布卡約沙卡及拿卡錫迪，搶番唔少攻勢，80分鐘尼高拉斯比比接應拿卡錫迪入楔，可惜比比越位，最終修咸頓保持1比0勝局完場。