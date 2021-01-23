歐陽耀冲東瀛繼續追夢

較早前透過社交平台宣布已離港繼續追尋足球夢想的前港隊成員歐陽耀冲，周六(23日)晚上再次在fb出Post更新其現況，原文如下：

「不經不覺已經離開香港接近一個月，得到經理人團隊同意後，現在跟各位再更新一下近況。

相信不少朋友已得知我今次外闖的目的地，是我自小夢想前往成為職業足球員的國家 - 日本！

在去年中，有幸獲得日本足協登錄中介人的賞識並開始探討加盟j league球會的可能性。在中介人及其團隊的努力下，最終在實現加盟日本職業聯賽球會的夢想。在這一段緊張又期待的時間，我完全感受到日本人對職業足球的認真及對職業足球員的尊重。今次能達成到日本踢波的夢想，我非常感激團隊的付出和努力。

最近一星期，我每日都在經理人團隊安排的附屬球會進行操練。雖然附屬球會只是半職業球會，但他們的訓練強度絕不遜於職業球隊。隊中每位球員都有著職業球員的操守，各位都對足球充滿熱情，全心全意投入訓練當中。在此特別感激他們每一位，在他們的協助下，讓我在短時間內將狀態提升至最佳水平。在此祝願他們在足球事業上有美好的將來，並希望有一天在球場上再相遇!

至於球會方面，球隊的一隊已開始集訓。球會方面亦正式通知我在下周中，完成PCR檢查之後，前往訓練基地報到，進行體測及處理餘下手續。待所有官方程序完成之後，將由球會發佈相關消息，請大家拭目以待！！」

「歐冲」，祝事事順利！