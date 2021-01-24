夏薩特大翻身　1傳1射助皇馬大勝

周日(24日)凌晨西甲，皇家馬德里缺少主帥施丹領軍，反而表現仲好，作客以4比1大勝艾拉維斯，沉寂多時嘅天價球星夏薩特今場大翻身，貢獻1次助攻及射入1球，踢出近1年幾以來嘅代表作，帶領皇馬打破近3場比賽不勝悶局，由谷低反彈。

皇馬教練施丹因為確診新冠肺炎，未能親自督師，改由助教柏東尼領軍，「銀河艦隊」表現卻比預期好，開波15分鐘就由卡斯米路頂入角球，打開紀錄。

臨完上半場4分鐘成為夏薩特表演時間，佢先係後腳傳畀賓施馬射入，跟住自己突破越位入波，協助皇馬上半場領先3球。

換邊之後，艾拉維斯靠祖斯盧辛馬田頭槌破門，追番1球，但阻唔到皇馬前鋒賓施馬再入1球，艾拉維斯創會100周年紀念日，1比4大敗於皇馬腳下，肯定好掃興。

雖然賓施馬梅開二度，但主角始終係夏薩特，因為呢位30歲比利時國腳自2019年夏天以1億歐元轉會費，由車路士加盟皇馬之後，受傷患問題困擾，表現長期低迷，難得今場入波兼助攻，自然令球迷眼前一亮。

夏薩特對上1次單場入波兼助攻，已經係2019年10月對CF格蘭納達，球隊上下對於佢今場回勇，都感到高興。

助教柏東尼話：「夏薩特經歷過困難嘅日子，佢之前受傷患困擾，需要對佢保持耐性，佢表現會愈來愈好。」皇馬贏波之後，仍然落後榜首馬體會4分，兼踢多2場，爭標形勢處於下風。