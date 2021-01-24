文迪蘇傑變黑腳　AC米蘭慘吞3蛋

周日(24日)凌晨意甲，榜首AC米蘭遭遇滑鐵盧，主場以0比3大敗於阿特蘭大腳下，遭受近4年以來聯賽主場最大敗仗。A米新簽名牌前鋒文迪蘇傑今場首次披甲，就經歷沉重打擊，慘成「黑腳」。

阿特蘭大近年一直剋住AC米蘭，上季更曾大炒A米5球，今場作客一樣佔上風，上半場26分鐘由基斯甸羅美路近門頂入。A米上半場射門全部唔中目標，最有威脅只係伊巴謙莫域近門窄角度射出界。

換邊之後冇耐，阿特蘭大中場伊利錫博到12碼，並親自操刀射成2比0，跟住阿特蘭大前鋒杜雲沙柏達頭槌攻門中柱唔入，但機會陸續有來，佢之後單刀射成3比0。

文迪蘇傑70分鐘後備上陣，但由於A米大勢已去，呢位34歲克羅地亞射手亦冇乜作為，重返意甲首場就睇住球隊大敗。

由於第2位國際米蘭僅悶和烏甸尼斯0比0，AC米蘭踢完19場聯賽，仍然有2分領先優勢，獲得「上半季冠軍」。意甲改為3分制以來，過去26季「上半季冠軍」有19隊最後奪冠，換言之A米有73%機會成為今季意甲冠軍。