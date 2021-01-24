萊比錫同利華齊齊輸波　向拜仁送大禮

德甲周六(23日)深夜爆冷連場，「二哥」RB萊比錫及「三哥」利華古遜同時輸波，齊齊失分，向榜首嘅拜仁慕尼黑送上大禮，向聯賽9連冠又近一步。

萊比錫對住聯賽榜排尾二嘅緬恩斯完全佔唔到優勢，雖然喺開波15分鐘就有21歲嘅美國小將泰拿阿當斯迎來首個德甲入球，先開紀錄，但法國後衞尼亞希迪9分鐘後為緬恩斯追平。

兩隊繼續對戰，30分鐘侯斯頓保成功把握機會，再為萊比錫領先2比1，但後防有漏洞，轉頭5分鐘後又再被尼亞希迪攻入，個人梅開二度，兼且追平2比2入更衣室。緬恩斯乘着兩度追平嘅氣勢，下半場5分鐘再憑李安度巴列奴破門，反領先3比2，即使萊比錫隨後狂攻施射，但都逃唔過輸波命運，全失3分。

至於利華古遜對住禾夫斯堡，開波初段都有唔少攻勢，但35分鐘禾夫斯堡嘅保迪巴古破門，最終以呢個全場唯一入波，奠定勝局，袋走3分。利華同萊比鍚同日失分，錯過了追近一哥拜仁嘅機會，目前拜仁以39分穩居榜首，已拋離第二嘅萊比錫4分，拜仁仲少踢少1場，如果拜仁周日(24日)晚作客擊敗包尾嘅史浩克04，就可以將優勢進一步拉開。

此外，另一場值得關注嘅法蘭克福作客對比勒費爾德，全場6個入球，法蘭克福以5比1，當中安達施華個人入兩粒。