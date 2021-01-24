車路士又亮相　係時候踢場好波嘞啩

星期日又有足總盃，全晚焦點梗係雙紅會，曼聯對利物浦，不過我另外有好介紹喎，全晚重心係車路士，車路士主場對盧頓，車仔上場又輸波，跟住又傳出炒教練，今場點都要贏波交代啦，以車仔人腳，對低組別球隊應該好輕鬆，今場讓兩球好合理，照買啦。

另一場我睇中富咸對般尼，呢場係全英超對決，般尼好嘢呀，上場砌低利物浦，我睇好佢哋，不過都唔可以睇少富咸，佢哋防守力唔差，今場鬥般尼睇嚟係一場悶戰，整個入球細都好喎。

過關2x1

(日)5 車路士 對 盧頓 上盤(-2)

(日)22 富咸 對 般尼 入球細(2.5球)

賠率：3.53倍

直播表

周日3:10pm 澳職 威靈頓鳯凰 Vs 紐卡素噴射機

myTV SUPER

周日7:30pm 意甲 祖雲達斯 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日8:00pm 英足盃 車路士 Vs 盧頓

myTV SUPER

周日8:30pm 德乙 辛特侯遜 Vs 波琴

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs CF格蘭納達

Now632

周日10:00pm 意甲 維羅納 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00pm 意甲 熱拿亞 Vs 卡利亞里

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日10:30pm 英足盃 賓福特 Vs 李斯特城

無綫85台

周日11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周一1:00am 英足盃 曼聯 Vs 利物浦

myTV SUPER

周一1:00am 意甲 拉素 Vs 薩斯索羅

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一1:30am 西甲 切爾達 Vs 伊巴

Now632

周一3:45am 意甲 帕爾馬 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 華倫西亞

Now 632