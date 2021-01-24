池江游出奧運遴選標準　有望踏上東奧列車

日本游泳名將池江璃花子周日在北島康介盃泳賽，出戰自白血病康復後的第三場比賽，於女子100米自由泳游出東京奧運選拔賽標準，有望在家鄉出戰奧運。

比賽在將舉辦奧運游泳及跳水比賽的東京水上運動中心進行，池江上午在100米自初賽游出56秒16，比起日本東奧選拔的標準時間快0.37秒，隨後在決賽以55秒35獲得第四名。這是池江自康復復出後首戰100米自由泳，雖然成績比起她自己於2018年所創的52秒79亞洲紀錄仍有距離，但她賽後對這個時間已非常滿意：「我已經兩年多沒有參加100自，好開心可以重新參加這個項目。」

今次的成績亦令池江重燃在東京出戰奧運的希望，她復出後的目標原本以2024年巴黎奧運會爭取獎牌，而藉着東京奧運推遲一年，加上她恢復的進度，令她出戰東京奧運的機會大增，當然首要條件是要她在4月舉行的奧運選拔賽中躋身頭兩位。

池江於2019年2月證實患上血癌，經過10個月的治療及康復，去年8月回重闊別19個月的泳池，正式復出，而且成績不俗。現年20歲的池江，於2016年里約奧運會上以16歲之齡參加了7個項目，但沒有獎牌；但兩年後的亞運會上光芒四射，個人擸走6金2銀成為最有價值運動員。

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