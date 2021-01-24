祖記踢早場　C朗想做射手王要繼續入波

今晚意甲早場有好戲碼，祖雲達斯主場迎戰博洛尼亞。祖記剛於上周中捧意超盃，球星C朗破入球紀錄狀態大勇，博洛防線難抵擋呢位射手來犯。不過「斑馬兵團」防守亦唔穩陣，近6場聯賽有5場總入球達3球或以上，揀中位數2.5球嘅入球大。（myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台周日晚7時30分直播）

祖記上場意超盃以2比0擊敗上屆意大利盃得主拿玻里，C朗射入1球，以累積入760球，超越捷克名宿比簡，成為正式賽事史上最多入球嘅球員。事後捷克足總「玻璃心」發作，稱比簡入咗821球，而非759球。不過，全世界已經認定C朗係新入球王。其實以C朗嘅身體質素，相信仲可以維持顛峰狀態多幾年，即使要入多過821球，亦只係時間問題，以呢位葡萄牙國腳嘅好勝性格，今場應該會全力數胡，令捷克足總心服口服。

博洛遇強有力反擊

「斑馬兵團」攻力強勁，實在唔需要懷疑，但係防線就遠不及以往穩固，近5場聯賽主場都有失波，包括曾經畀費倫天拿攻入3球。祖記3位後衞馬菲斯迪歷特、美列迪美羅、阿歷士辛度今場缺陣，防線人腳捉襟見肘，恐怕難保清白之身。

博洛近9場意甲僅1勝，但當中有5場打和，包括落後2球下逼和阿特蘭大2比2，對住另外2支勁旅羅馬、國際米蘭，即使輸波都可以破蛋，絕對唔可以睇小博洛嘅反擊力，捧入球大為妙。Mic少

祖記近6場聯賽總入球統計

3球或以上 83%