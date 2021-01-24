利物浦陷入球荒　無敵曼聯仲縮後嚟踢？

今晚英足盃第4圈重頭大戰，曼聯於主場火併死敵利物浦，亦係事隔一周後再演「雙紅會」Round 2。但與上周聯賽唔同，喺英足盃難免會作出輪換，為面子大家都唔想輸之下，一場過淘汰賽實踢得保守，加上紅軍陷入球荒，近年碰頭都係1球起、2球止，2.5球嘅細盤乃明智之選。（myTV SUPER周一凌晨1時開賽）

雙方上周末於晏菲路碰頭互交白卷，「紅魔」曼聯得以保住榜首位置，不過聯賽長路漫漫，孰勝敦負仍係言之尚早。翻查佢哋過去5次喺英足盃交鋒，曼聯3勝2負稍佔上風；此外，除咗1996年於中立場溫布萊球場舉行嘅決賽以外，其餘4次交手均由主場一方勝出，往績上似乎對主場出擊嘅曼聯有利，「紅魔」近年對親利物浦都會縮後打反擊，預計今仗都會照辦煮碗。

利物浦鋒線死晒火

不過英超今季競爭超激烈，雙方都係爭標分子，嚟緊周中都要出戰聯賽，賽程咁頻密，今仗或會收起部分主力，對實力點都有影響。而且利物浦近期頭頭碰着黑，近5仗中除咗上圈英足盃大勝維拉「青年軍」4比1外，其餘4場不勝兼全部食白果，「埃及文明」鋒線穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴疲態畢露，迪亞高祖達仲養緊傷，奧歷治神奇不再，對近年無堅不摧嘅「紅軍」嚟講非常罕見，主帥高普仍未諗到計解決。

當然今仗係「雙紅會」，無論為爭標定面子，大家都唔想輸波失威，喺一場過嘅淘汰賽，難免會踢得穩打穩紮。翻查紀錄，雙方近4次正面交鋒，合共只製造4個入波，其中「紅魔」僅佔1粒，呢4場全開2球或以下，睇得出大家都幾保守，2.5球嘅入球細有2.02倍分頭，值得捧場。

法達斯維

曼聯近4次對利物浦總入球統計

4次2球或以下 100%

陣容圖

曼聯

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 5哈利馬古尼 38杜安薛比 27阿歷士迪尼斯

31尼曼查馬迪 34雲迪碧克

11格連活特 8桑馬達 21丹尼爾占士

9安東尼馬迪爾

利物浦

62基利靴

76尼高威廉斯 46里安威廉斯 3法賓奴泰華利斯 7占士米拿

15阿歷士張伯倫 5韋拿杜姆 17居迪斯鍾斯

23梳頓沙基利 9羅拔圖法明奴 18南野拓實