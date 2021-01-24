挑戰中國！日本乒協重賞奧運金牌袋1千萬

重賞之下，必有勇夫！儘管東京奧運的前途未明，日本媒體最近報道，日本乒協透露已經準備重賞，只要贏得奧運乒乓球金牌，將可得到1000萬日元的獎勵，這是日本乒球史以來的最高獎金。

日本乒球為了2020年奧運早於幾年前已開始部署，一班昔日的年輕小將張本智和及伊藤美誠等已成為今日的領軍人物，但要挑戰一直稱霸世界的中國兵團絕對不易。日本乒協官員宮崎義仁近日對向公布重賞策略：「我們肯定會取得多面獎牌，如果可以的話，希望可取得金牌，球員將可獲1000萬日元(約75萬港元)的獎勵。」

事實上，日本除了在男、女單的實力大增，對於國際奧委會批准東京奧運新設的混雙項目亦花了很功夫，更可以話是日本最有把握的奪金牌項目；東京奧運的乒乓球項目共設五面金牌，男女單打、男女團及混雙，而混雙金牌則是最先產生，水谷隼將夥拍伊藤美誠出戰混雙，試圖為日本衝擊乒球第一金。

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