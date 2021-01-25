般費轟入炮彈式罰球　曼聯反勝利物浦

周一(25日)凌晨英足盃第4圈「雙紅會」，曼聯主場憑後備上陣嘅般奴費南迪斯射入罰球，以3比2反勝利物浦，晉級16強，將會遇上由前主帥莫耶斯執教嘅韋斯咸。今場亦係曼聯領隊蘇斯克查首次領軍擊敗死敵利物浦，證明自己有能力繼承恩師費格遜衣缽。

雙方早前喺聯賽碰頭互交白卷，但今場踢英足盃表現非常進取，開波18分鐘，利物浦反客為主，羅拔圖法明奴精準直傳，穆罕默德沙拿射入打開紀錄，跟住仲有阿歷山大阿諾特主射罰球僅斜出。

曼聯好快還以顏色，拉舒福特左路長傳，格連活特突破越位，單刀射入扳平1比1，亦係呢位新星近11場比賽首次入波，並以19歲零115日成為自2005年1月朗尼之後，近16年攻破利物浦大門嘅最年輕曼聯球員。

換邊後僅3分鐘，輪到格連活特傳畀拉舒福特射入，為曼聯反超前2比1。58分鐘，卡雲尼傳球被占士米拿截到，利物浦快速反擊，由穆罕默德沙拿近門射成2比2。

蘇斯克查喺66分鐘作出「神換」，用「紅魔天王」般奴費南迪斯入替雲迪碧克，呢位葡萄牙國腳僅上陣12分鐘，就勁射罰球破網，為曼聯奠定勝局。臨完場前，卡雲尼仲有1次頭槌攻門中柱彈出，否則曼聯唔止贏3比2。

蘇斯克查自2018年12月執教曼聯以來，5次領軍對利物浦，終於首次取得勝利，對於曼聯復興有重要意義。