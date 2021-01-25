【官宣】奧斯爾投費倫巴治　出糧靠眾籌

英超勁旅阿仙奴宣布，德國中場奧斯爾正式轉投土超班霸費倫巴治，結束英超7年半生涯。奧斯爾同費倫巴治簽約到2024年，雖然人工由周薪35萬鎊大減至6.7萬鎊，但對於負債達到4.6億鎊嘅費倫巴治嚟講仍然係沉重負擔，會長高斯即時設立捐款熱線，呼籲球迷籌錢畀佢哋出糧。

奧斯爾今季未被阿仙奴列入大軍名單，但佢轉會後亦發出聲明，感謝阿仙奴總監伊度幫佢實現去土耳其比賽嘅心願，亦話永遠都係阿仙奴嘅球迷。奧斯爾係土耳其後裔，老婆Amine係2014年土耳其小姐冠軍，連結婚都係喺土耳其，而且仲有土耳其總統埃爾多安做伴郎。

奧斯爾今次轉會人工大減，不過350萬鎊年薪對費倫巴治仍然係天文數字，球會會長高斯隨即呼籲：「喺奧斯爾簽約嘅日子，我呼籲球迷響應一個SMS捐款行動，無論30萬個、50萬個定係100萬個捐款短訊，對球會都有好大幫助。」據報球迷每個SMS都會向費倫巴治捐款2英鎊，如果有100萬個短訊，就可以支付奧斯爾超過半年嘅人工。