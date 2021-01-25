荷蘭全能戰士1射1傳　巴塞冇美斯照贏

美斯停賽之下，巴塞隆拿表現仲醒神，作客以2比0擊敗艾爾切，打破近3場法定時間不勝悶局。巴塞隆拿防守中場法蘭基迪莊今場做主角，射入1球及1次助攻，盡顯荷蘭全能足球嘅優良傳統。

法蘭基迪莊先喺39分鐘門前補射入網，呢位23歲荷蘭國腳近6場比賽入3球，對於1位防中而言，實在非常難得。踢到89分鐘，法蘭基迪莊罕有利用個人突破，殺入禁區傳畀列基佩治頂入成2比0。

法蘭基迪莊今場有73次成功傳球，成功率達86%，仲有4次成功攔截，表現攻守兼備，獲西班牙傳媒大讚。

身價達7,500萬歐元嘅法蘭基迪莊2019年夏天由阿積士加盟巴塞隆拿之後，上季各項賽事上陣42次只入2球，佢近10場比賽就射入4球及2次助攻，表現判若兩人，相信係由於巴塞今季聘請荷蘭名帥朗奴高文執教，識得點樣發揮佢嘅潛能，美斯可以放心休息。

另1場西甲，榜首馬德里體育會憑祖奧菲歷斯、蘇亞雷斯、安祖哥利亞各入1球，主場以3比1反勝華倫西亞，領先第2位皇馬7分，兼踢少1場。蘇亞雷斯今季西甲上陣15場射入12球，同西維爾前鋒安尼斯利並列射手榜第1位。