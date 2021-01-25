「奧斯爾正氣版」根度簡變曼城新核心

當阿仙奴中場奧斯爾黯然離開英超嘅時候，另1位同樣有土耳其血統嘅德國中場根度簡，正喺曼城發光發熱，呢位30歲球星曾經遭受重傷，但成功克服困境，佢今季英超已有5球進帳，同史達寧並列陣中首席射手，成為曼城新核心。

根度簡出生於德國1個土耳其家庭，佢年少得志，早於2011/12年球季喺高普麾下，協助多蒙特捧德甲冠軍，當年只有22歲，其後亦幫球隊打入歐聯決賽。

2016年6月，根度簡加盟曼城，成為哥迪奧拿執教「藍月亮」第1簽，滿以為前途一片光明，但佢踢咗半季就因為膝傷，提早收咧，令事業遭到重創。

其後一大段日子，根度簡幾乎被人遺忘，但佢沉着應戰，近年重回主力位置，今季更大熟大勇，為曼城各項賽事射入7球，創個人單季最多入球紀錄。

根度簡近5次英超上陣，射入4球，絕對係球隊取得聯賽6連勝嘅大功臣，哥迪奧拿當年獨具慧眼簽入根度簡，並一直信任佢，果然有回報。

值得一提，曼城上次對西布朗，根度簡都有波入，由於奇雲迪布尼受傷長抖，根度簡將喺中場發揮更重要角色，延續球隊強勢。