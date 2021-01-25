AFC同遊戲商續約　實況足球首次有香港隊?

亞洲足協（AFC）今午（25日）於官網宣布，與日本開發商科樂美（Konami）續約4年，進一步擴大雙方的合作夥伴關係。值得興奮的是香港代表隊，有望首次現身由KONAMI開發的足球遊戲《實況足球》之中。

今次雙方簽訂新約，可謂香港球迷的喜訊，事關球迷將能夠在未來版本的《實況足球》中，一嘗帶領香港隊參加「亞洲杯」及「亞洲區世界盃預選賽」的滋味。另外「亞冠盃」的比賽模式亦將進行更新，包括比賽徽章、制度等，以保持最新的外觀，令遊戲更加迫真。

KONAMI身為亞洲大型遊戲發行商，以及取得了數十年成功的亞洲標誌性品牌，AFC秘書長 Dato’Windsor John相信今次續約，對激活AFC這個品牌，甚至推廣周邊產品及比賽有很大幫助，他更藉此為AFC的賽事感到自豪：「今次合作顯示咗AFC比賽嘅驚人吸引力同地位，以及電子遊戲對全球足球迷嘅普及化，我哋期待見到KONAMI產品入面有更多AFC比賽，令熱情球迷得益。」

至於KONAMI主席早川英樹亦對今次合作相當期待，認為可以接觸更多國家隊及球隊的球迷：「亞洲足球目前發展緊，喺全球亦變得越嚟越重要，我哋期待同亞洲足協合作，繼續將亞洲足球推廣至全世界。」

《實況足球》在香港具備一定人氣，上年香港足球總會破天荒舉辦的港超聯《實況足球 2020》電競比賽，更吸引近千名球迷收看直播，假如下集的《實況足球》，包含香港隊的話，相信會吸引大量球迷購買及遊玩。