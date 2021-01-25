英足盃Band騷　韋甘比熱刺鬥攻

今晚英足盃獨腳戲英冠韋甘比主場挑戰熱刺，表面睇嚟強弱懸殊，不過韋甘比領隊艾斯禾夫本身係「Rock & Roll」愛好者，佢帶韋甘比由英乙到今季升上英冠，咩風浪未見過，對熱刺都唔會縮；熱刺近況亦弗，慣於半場起手，有機會一開波就鬥攻，推介1.5球半場大。（MyTV Super周二凌晨3時45分直播）

艾斯禾夫2012年9月以看守領隊身份執教韋甘比，當時球隊喺英乙排包尾，最終佢成功協助球隊護級成功，球會喺2013年4月正式搵佢坐正，喺艾斯禾夫帶領下，韋甘比2018年由英乙升上英甲，再喺舊年升上英冠。

留住長頭髮嘅艾斯禾夫係Band友，帶波都係用「Rock & Roll Never Die」理念，唔怕挑戰困難，好識帶動士氣。韋甘比現時雖於英冠排包尾，但佢哋踢法「性感」，深得球迷喜愛。上圈英足盃主場以4比1淘汰英冠中游球隊普雷斯頓，加上上周聯賽對錫周三因對方有人中招取消，多咗時間休息，夠體力同熱刺鬥攻。

講到有Character，熱刺領隊摩連奴當然唔輸蝕，佢喺盃賽對弱旅肯定出副選。不過熱刺後備兵都有料到，上圈大炒非聯賽球隊馬連，巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯就連中三元。唔好忘記仲有加里夫巴利，呢名威爾斯國腳早排畀「寸王」警告「想留低定返皇馬」，落到場自然生生性性。

雖然今場熱刺作客，但唔使擔心佢哋會踢得保守，球隊近7場作客賽事，全部半場都有波入，遇着踢法性感嘅韋甘比，半場好易開大。提一提大家，兩隊4年前喺英足盃第4圈碰頭，當時韋甘比作客半場領先2比0，最終熱刺先反勝4比3，當年帶隊咪就係艾斯禾夫囉，所以1.5球半場大放心捧場。