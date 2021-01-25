車路士官宣與林柏特解約　阿布：祝佢成功

車路士在英足盃擊敗盧頓晉級，仍無法保住林柏特帥位。車路士官方周一(25日)宣布，與領隊林柏特解約，所有球員已被告知周一毋須晨操，下午先至返訓練場集合。車路士班主阿布拉莫域在官方聲明中表示：「祝佢未來成功。」

林柏特2018年在打吡郡展開教練生涯，在英冠執教一季後獲車路士招手，接替前領隊沙利教鞭，林柏特執教首季獲得英超第4名、英足盃亞軍、歐聯16強及英聯盃16強，成績不過不失。

今季車路士大肆擴軍，動用2.5億鎊簽入迪姆華拿、夏維斯及薛耶治，門將阿列沙巴拿加表現失準，又花巨款簽入艾度亞文迪，巨額投資之下，車路士成績卻愈踢愈差，半季聯賽現排第9位，英聯盃16強出局，歐聯分組賽晉級16強，不過聯賽接連輸畀狼隊、阿仙奴、曼城及李斯特城之後，管理層對林柏特失去耐性，決定向佢開刀。

林柏特是阿布拉莫域入主車路士後第11位領隊，過去一年半執教84場，取得44勝17和23負，勝率52.8%，場均得分1.67分，是11位領隊中得分最低一位。

阿布拉莫域表示：「這是困難的決定，因為我和林柏特關係非常好，亦好尊重佢，不過球隊近期成績，我們相信更換領隊會更好，這段時間感謝林柏特的工作，並祝佢未來成功。」

報道指，剛被巴黎聖日耳門辭退嘅德籍主帥杜曹，成為接掌車路士帥位熱門人選，杜曹上季帶領PSG成為法國本土「三冠王」，又打入歐聯決賽，有足夠能力駕馭車路士眾星。