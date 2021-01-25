亞盃外舉行存疑　港籃已首次檢測2月啟程

香港籃球隊將於2月啟程菲律賓「隔離泡泡」，完成亞洲盃外圍賽剩餘的5場賽事。雖然受到疫情影響，菲律賓目前禁止香港等地的旅客入境，賽事能否舉行仍是未知數，但香港籃球總會消息人士透露，港隊約10名教練和球員周一（25日）已接受第一次病毒測試，準備迎接這趟長達40日的旅程。

港隊將於2月17日至22日假菲律賓克拉克，與同處C組的新西蘭、澳洲和關島閉門展開合共5場激戰。5日賽程，連同抵埗及返港後，分別隔離14日和21日，港隊需要起碼騰出40日時間，部分有正職和家室的球員恐難抽身。總教練安慶健曾表示，會尊重球員參賽意願，或改用年輕班底征戰賽事。

籃總透露，港隊前往菲律賓前，必須完成兩次病毒測試，包括安sir和部分年輕球員在內，約10人已於周一接受首次測試，測試結果最快周二出爐，第二次測試則於2月1日進行：「2月2日上機，抵達菲律賓後隔離14日，回港後再隔離21日，預計3月16日球員才會回復自由。」意味著港隊會在隔離中度過農曆新年。

惟籃總坦言，賽事能否如期舉行仍是未知數，皆因菲律賓目前禁止香港等地的旅客入境，據悉同組的澳洲亦因疫情拒絕參賽。國際籃球協會（FIBA）日前宣布，因日本最新防疫規定，原定於日本東京舉行的B組賽事將會移師卡塔爾多哈，暫未知FIBA會否更改C組賽區，或作出其他安排。

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