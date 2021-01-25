亞洲賽賽期出爐！「傑東理」中立場出擊

今屆「亞冠盃」及「亞協盃」將於周三（27日）抽籤，亞洲足協（AFC）周一（25日）率先公布兩大亞洲賽的賽程及賽制安排，並落實兩項亞洲賽小組賽階段，都會以賽會制形式，選址中立場舉行，然而實際地點仍然有待確認。

如之前消息所料，今屆「亞冠盃」將分為兩階段，首階段東、西亞兩區各5組將先完成雙循環小組賽，其中傑志所處的東亞區，將於4月21日至5月7日，以賽會制形式舉行。次階段的16強及8強賽，則會以一場定勝負，賽期擬定為9月，而分別於10月及11月舉行的4強及決賽，則恢復兩回合制。

「亞協盃」方面，東方龍獅直接打入小組賽之外，有望直接躋身東亞區附加賽的理文將於4月20或21號登場，而東亞區小組賽將於5月14日至20日，同樣以賽會制形式揭開序幕，惟今屆將僅進行單循環對賽，比賽地點有待確認。至於跨區4強及決賽，將以兩回合制舉行，初步賽期定於9月至11月，「一場過」的總決賽則會於11月26日上演。

AFC表示，兩大亞洲賽的賽會制場地安排及細節，會於周三（27日）抽籤後公布。對於「亞冠盃」及「亞協盃」賽事最終能夠順利舉行，AFC秘書長Windsor John特別感謝亞協競賽委員會、會員協會和一眾球會的幫忙。除此之外，他同時希望外界能對2021年的亞洲賽抱有信心：「亞洲足協會將所有人嘅安全同福祉視為優先，而2020年成功舉辦『亞冠盃』，亦證明我哋嘅團結及強大領導力。」