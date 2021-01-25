巴西球會遇空難釀6死

體壇飛機失事慘劇一單都嫌多！巴西丁組球會帕爾馬斯一架小型飛機於當地周日（24日）墜毀，機上6人全數罹難，包括球4名球員、球會主席及機師；呢次亦係國際體壇連續3年喺1月發生空難意外，痛失多名體壇精英，希望同類事件唔好再發生。

遇難嘅職球員全部來自當地丁組球會帕爾馬斯，當時正乘坐小型飛機，準備前往戈亞斯州戈亞尼亞出席盃賽。球會事後表示，小型飛機在跑道末端墜毀，機上無人生還，但未透露涉事飛機型號。巴西球隊查比高恩斯2016年11月出戰南美球會盃決賽首回合前夕，球隊乘坐嘅客機墜毀，機上共71人罹難，當中包括19名球員。

國際體壇近年發生多次空難慘劇，而且更不可思議係連續3年1月都有同類事件，當中最轟動一定係去年1月26日，效力洛杉磯湖人嘅NBA球星高比拜仁乘坐嘅私人飛機失事，佢同13歲女兒共9人全部罹難；2019年1月，原本效力法甲南特嘅阿根廷前鋒伊斯美安奴沙拿，喺前往加盟當時英超球會卡迪夫城途中，於英倫海峽遇空難離世，終年28歲。