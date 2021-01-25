林柏特落台深度原因：得罪高層阿姐

得罪滅絕師太冇好下場

林柏特執教季半被炒，作為阿布愛將，落得呢個下場令人唏噓。英國《The Athletic》作出深度分析，得出結論就係，林柏特作為功勳大將，在外衝鋒陷陣，卻敵不過宮內權鬥，最終被球會總監瑪蓮娜（Marina Granovskaia）擊倒。

林柏特係阿布旗下愛將，基本上佢嘅想法，阿布都會盡力滿足，然而車路士隊內唔係咁簡單，阿布同時亦安插近身瑪蓮娜喺球隊，瑪蓮娜係阿布私人助理，後來出任車路士總監，負責睇數同買賣球員。

車路士領隊同總監有唔同角色，但有部份職權重疊，如果無法合作就好易出現摩擦，據報道，林柏特同瑪蓮娜喺教練團職員人選以至球員收購，經常意見相左，兩人關係長期緊張。

兩人最近爭拗點，其一係門將阿列沙巴拿加去留，另一件事就係林柏特堅持回購韋斯咸後衞迪格蘭賴斯，瑪蓮娜拒絕，令兩人關係惡化。

車路士曾於12月初高踞聯賽榜首，但其後戰績不斷下滑，傳媒呢段時間不斷收到消息，話會方聯絡多位教練，包括普捷天奴、拿高斯文等，隨時取代林伯，車路士近10場輸咗5場，但不利消息被有心人不斷放大，卒之去到上周車路士不敵李斯特城，管理層決定向林柏特開刀，連阿布都保佢唔住。