杜曹同意執教車路士　最快周四領軍鬥狼隊

英超豪門車路士周一(25日)怒炒領隊林柏特後，已經火速傾掂替補人選，據多間英國同德國媒體報道，早前被巴黎聖日耳門炒魷嘅德國教頭杜曹，已經同意車路士開出嘅合約，預計最快今日(26日)可以正式落實，周四(28日)凌晨主場對狼隊嘅聯賽有望首度領軍。

自由身嘅杜曹一直係車路士新帥目標，林柏特被炒後斟介行動非常順利，《天空體育》消息指杜曹同意簽18個月短約(外加續約條款)，但法國《RMC》就話杜曹簽約4年半。杜曹目前正喺德國等候新冠肺炎檢測報告，只要證實無礙就可以即刻飛去英國簽約。

車路士周二(26日)操練改由青年軍教練祖艾華士負責主理，佢明顯只係客串性質，車仔需要杜曹盡快加盟接掌帥印，消息指車路士正嘗試解決杜曹到達英國後隔離嘅問題，球會有信心可以以「精英運動」特例為杜曹爭取豁免，令佢可以周四凌晨主場對狼隊嘅英超賽事領軍。

林柏特被炒後亦發出聲明回應：「好榮幸能夠教執車路士，一間我人生中奉獻最多嘅球會。感激球迷過去18個月對我嘅支持，由上任開始我就知道面前會有幾大挑戰，我為球隊嘅成就，以及一眾被提拔上一隊嘅年輕球員感到光榮。好失望未有更多時間帶領球隊進步，祝車路士有更好將來。」