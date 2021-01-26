車仔「德甲幫」成大贏家　杜曹係計時炸彈？

車路士即將聘請德國籍主帥杜曹上任，對於陣中一班「德甲幫」嚟講無疑係最大喜訊，季前重金收購嘅「德國孖寶」夏維斯同迪姆華拿，今季一直表現差勁而受到炮轟，信心亦都跌落谷底，但依家有個熟悉德國足球嘅領隊上場，可望喺位置同戰術上會得到更多配合同發揮，展示出佢哋應有實力，另一位德國國腳後衛魯迪格，同樣有機會增加上陣時間。除此之外，巴西老將堤亞高施華喺杜曹執教巴黎聖日耳門時代，係出任球隊隊長，似乎杜曹都幾信任呢位中堅。

講到最有機會喺杜曹手上「爆出」嘅球員，好可能係美國翼鋒基斯甸普列錫，呢位翼鋒2016年喺多蒙特首演，正正就係杜曹一手提拔，基斯甸普列錫之後亦火速成為球隊主力，2017年仲合作拎到德國盃冠軍。杜曹對基斯甸普列錫嘅能力一直好有信心，相信今次喺車路士再次合作，基斯甸普列錫有望迎嚟再一次爆發。

不過，杜曹執教車路士亦係一個計時炸彈，呢位47歲教頭戰術能力強，但佢喺球圈被稱為「控制狂」，喺合作上經常會出現衝突，之前執教多蒙特就因為不滿球探米斯連達同總監華斯基嘅買人而反面，最終被炒收場；喺巴黎聖日耳門又係同總監李安納度公開罵戰而「落鑊」，但車路士就出晒名唔會任由領隊亂嚟，炒領隊都係手起刀落，杜曹+車路士隨時火星撞地球。